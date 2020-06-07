الصين تصدر كتابا أبيض للتغلب على فيروس كورونا ومكافحته

بكين- أصدرت الصين اليوم الأحد كتابا أبيض عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعنوان “محاربة كوفيد 19: عمل الصين”.

ويتألف الكتاب الأبيض الذي أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصينية ( رئاسة الوزراء)، من أربعة فصول، حول جهود الصين في الوقاية والسيطرة والعلاج، في معركتها ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التعاون على المستوى العالمي.

وجاء في الكتاب، إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أنه ما دامت جميع الدول تتحد وتتعاون من أجل الحصول على استجابة جماعية، فإن المجتمع الدولي سينجح في التغلب على جائحة وباء كورونا، وأن” العالم سيخرج من هذه اللحظة المظلمة في تاريخ البشرية إلى مستقبل أكثر إشراقا”.

ووفقًا للكتاب الأبيض، فإن معدل الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 94 بالمئة في البر الرئيسي الصيني. وسلط الكتاب الأبيض الضوء على سلاح العلوم والتكنولوجيا التي كانت دائمًا السلاح الأقوى تستخدمه البشرية لمكافحة الأوبئة، مشيرا إلى أن الصين استفادت بالكامل من هذا السلاح لكسب المعركة ضد فيروس كورونا.

من جانبه أعلن وزير العلوم و التكنولوجيا الصيني اليوم أن بلادة ستجعل مصل فيروس كورونا المستجد “منفعة عامة عالمية” عندما يكون جاهزا، مشيرا الى ان الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، سجلت الصين اليوم 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، قادمة من الخارج، بينها حالة واحدة محلية، ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى 83036 شخصا، لتحتل المركز الـ18 عالميا.

فيما لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليتوقف إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وقالت اللجنة الصحية الصينية إنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض، وأن هناك نحو 70 حالة في المستشفيات من دون حالات حرجة .-(بترا)