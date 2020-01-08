حياتنامنوعات

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين– أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء لتجربة تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت مجموعة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية الجوية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي تم إطلاقه عبر صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-3بي)، ودخل المدار المحدد مسبقا، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام هذا القمر في الاتصالات والإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات، واختبار تكنولوجيا التدفق العالي.

وأضافت المجموعة أنه تم تطوير القمر الصناعي الجديد والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للمجموعة. بترا

مقالات ذات صلة

“تجميع أعقاب السجائر مقابل فنجان قهوة”.. مبادرة تشجيعية لتنظيف الطرقات

منذ 12 ساعة

كيف تستفيد الشركات العملاقة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

منذ 12 ساعة

صفحات متخصصة بالمدن والأحياء على “فيسبوك” تنقل هموم ساكنيها

منذ 12 ساعة

ما الأضرار الصحية لكثرة الجلوس؟

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock