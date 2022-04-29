الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء

أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .
وتم إطلاق القمرين، سيوي 01 و02، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-2 سي ودخلا إلى المدار المخطط لهما.
ويوفر القمران الصناعيان الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضري والتنمية الرقمية الريفية.
أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .