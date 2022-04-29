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الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء

10:56 ص2022-04-29

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أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين .
وتم إطلاق القمرين، سيوي 01 و02، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-2 سي ودخلا إلى المدار المخطط لهما.
ويوفر القمران الصناعيان الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضري والتنمية الرقمية الريفية.

10:56 ص2022-04-29
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