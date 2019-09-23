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الصين تطلق قمرين صناعيين للفضاء الخارجي

منذ ساعتين

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بكين– أعلنت الصين اليوم عن اطلاقها بنجاح، قمرين صناعيين إلى الفضاء يعملان بنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتم الإطلاق الناجح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان تمام الساعة 05:10 من صباح اليوم الاثنين.

ودخل القمران الى المدار بإطلاقهما على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارتش-3بي”، والقمران هما الـ47 و الـ48 من عائلة أقمار نظام بايدو للملاحة.

وتم تطوير القمرين والصاروخ الحامل من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
ومن المقرر بعد اختبارات في المدار، ان يعمل القمران الصناعيان مع الأقمار الصناعية لنظام بايدو للملاحة الموجودة بالفعل في المدار لتحسين دقة النظام في تحديد المواقع.
وستكمل الصين بناء الشبكة العالمية لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بحلول عام 2020. –

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