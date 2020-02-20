الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة لمراقبة الأرض

بكين- أعلنت الصين اليوم عن اطلاقها بنجاح أربعة أقمار صناعية لتجربة تكنولوجيا جديدة إلى المدار المخطط له من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وستُستخدم الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي / المسيرة الطويلةً، بشكل أساسي في تجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة الأرض.

وتم تطوير الصاروخ الحامل واثنين من الأقمار الصناعية بواسطة أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي، بينما تم تطوير القمرين الصناعيين الآخرين بالترتيب من قبل معهد هاربين للتكنولوجيا وشركة دي أف أتش للأقمار الصناعية.