حياتنامنوعات

الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة لمراقبة الأرض

منذ دقيقتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين- أعلنت الصين اليوم عن اطلاقها بنجاح أربعة أقمار صناعية لتجربة تكنولوجيا جديدة إلى المدار المخطط له من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وستُستخدم الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي / المسيرة الطويلةً، بشكل أساسي في تجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة الأرض.

وتم تطوير الصاروخ الحامل واثنين من الأقمار الصناعية بواسطة أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي، بينما تم تطوير القمرين الصناعيين الآخرين بالترتيب من قبل معهد هاربين للتكنولوجيا وشركة دي أف أتش للأقمار الصناعية.

مقالات ذات صلة

الأجداد.. بيت الحكمة ورصيد لا ينضب من الثقافة والخبرة

منذ 11 ساعة

أسباب تؤدي لإضعاف ذاكرتك

منذ 11 ساعة

“التأجيل”.. مسار يتخذه العديدون هروبا من الالتزام وإنجاز المهمات!

منذ 11 ساعة

“معرض الأمهات”.. منتوجات وحرف وإكسسوارات لافتة للمرأة

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock