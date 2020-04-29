الصين تعتزم اعادة فتح المدينة المحرمة أمام الزوار بعد ثلاثة اشهر من إغلاقها

بكين-أعلنت الصين انها ستعيد فتح المدينة المحرمة اعتبارا من الجمعة بعد إغلاقها لمدة ثلاثة اشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة اضافية الى سيطرة بكين على انتشار الفيروس على أراضيها.

وكانت السلطات قد أغلقت في 25 تشرين الثاني/يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في اطار اجراءات احتواء الفيروس.

وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 ايار/مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

وستفرض السلطات على الزوار ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول تشير ان كان حاملها عرضة للإصابة قبل الدخول، اضافة الى فحص حرارة الزوار ومراعاتهم للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر.

وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حجز نحو 2500 تذكرة في 1 أيار/مايو، وفقا لموقع التذاكر.

وفي حين أن معظم دول العالم ما زالت تفرض إجراءات العزل، تواصل الصين استئناف العمل وتعيد فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين.

وأعلنت العاصمة في وقت سابق أن متاحف بكين سيعاد فتحها تدريجيا اعتبارا من 1 ايار/مايو.

كما خفضت بكين حالة الطوارئ من أعلى مستوى ورفعت شروط الحجر الصحي على المسافرين المحليين من المناطق “المنخفضة المخاطر”.

وذكرت قناة “سي سي تي في” الصينية أن الوافدين إلى بكين من بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة هوباي، بالإضافة إلى المسافرين القادمين من الخارج لا يزال يفرض عليهم استكمال الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وحدد المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، وهو الهيئة التشريعية في البلاد، تاريخ 22 أيار/مايو لجلسته السنوية بعد ارجائها بسبب الفيروس.(ا ف ب)