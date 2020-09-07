الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لكورونا

بكين – عرضت الصين في معرض بكين للتجارة، عينات من لقاحين من إنتاج شركتي “سينوفاك بيوتك” و “سينوفارم” على أمل طرحهما في الأسواق بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب عليهما نهاية العام الحالي.

وقال ممثل شركة “سينوفاك” في تصريحات صحفية إن شركته أكملت تشييد مصنع يمكنه إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح سنوياً.

ويدخل اللقاحان الصينيان ضمن عشرة لقاحات أخرى على مستوى العالم دخلت جميعها المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب الطبية تمهيداً لاعتمادها رسمياً وطرحها للاستخدام بشكل عام.

وتتوقع “سينوفارم” أن تنتج الجرعة الواحدة من لقاحها أجسادا مضادة للفيروس تستمر بحسم الإنسان لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

وقال رئيس الشركة، إنه حُقن شخصيا بجرعة من لقاح شركته، مشيا الى أن كلفة كل جرعتين من اللقاح ستبلغ حوالي 146 دولاراً أميركياً. –(بترا)