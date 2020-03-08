السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدولي

الصين تعلن إحصائية جديدة لضحايا فيروس كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين- أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة، اليوم الأحد، أنّ فيروس كورونا المستجدّ في الصين أدّى  الى وفاة 27 شخصا، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي (وسط) التي انطلق منها الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

وحدها ثلاث حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها مستوردة من الخارج.

واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من ايطاليا واسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.-(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

لماذا تفوق نسبة وفیات كورونا في إيران نظيراتها العالمية؟

منذ ساعة واحدة

إيطاليا تغلق صالات السينما والمسارح والمتاحف إثر كورونا

منذ ساعة واحدة

4 قتلى بانهيار فندق للحجر الصحي في الصين

منذ ساعتين

السعودية: تعليق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين بسبب كورونا

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock