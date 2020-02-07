الصين تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 636 حالة

بكين – أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 636 حالة، بزيادة قدرها 73 حالة، نهاية يوم الخميس، لافتة إلى أنه بينها 69 حالة في مقاطعه خوبي .

وكشفت لجنة الصحة الوطنية، وجود 3143 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، منها 2447 حالة في خوبي ، و1501 في منطقة ووهان معقل انتشار الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كافة ربوع الصين إلى 31161 مصابا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في مدينة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف (بترا)