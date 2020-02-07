السلايدر الرئيسيحياتناصحة وأسرة

الصين تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 636 حالة

منذ ساعتين
كوادر طبية في الصين تنقل أحد المصابين بالكورونا في مدينة ووهان

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين – أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 636 حالة، بزيادة قدرها 73 حالة، نهاية يوم الخميس، لافتة إلى أنه بينها 69 حالة في مقاطعه خوبي .
وكشفت لجنة الصحة الوطنية، وجود 3143 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، منها 2447 حالة في خوبي ، و1501 في منطقة ووهان معقل انتشار الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كافة ربوع الصين إلى 31161 مصابا.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في مدينة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف (بترا)

مقالات ذات صلة

بداية عبور الجبهة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي أجواء الأردن

منذ ساعة واحدة

وفاة سائق مركبة اثر حادث تصادم في مادبا

منذ ساعتين
صورة تصويرية لتركيب فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة المئات في الصين

فيروس كورونا: كيف يختار العلماء اسما لأي فيروس جديد؟

منذ ساعتين

الصين تفتح تحقيقا في وفاة أول طبيب حذر من كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock