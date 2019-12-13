الصين تعلن التوصل إلى اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري مع أميركا

بكين- أعلنت الصين الجمعة التوصل إلى اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري مع الولايات المتحدة الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ويأتي الإعلان الصيني غداة تأكيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة “قريبة جدا” من توقيع “اتفاق مهم” مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة بين اكبر اقتصادين في العالم.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين في مؤتمر صحافي إن “الدولتين اتفقتا على نص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري واقتصادي” مضيفا أنه يتعين على الجانبين الآن التوقيع عليه.

وقال نائب وزير المالية لياو مين إنّ الصين لن تفرض رسوما على بضائع أميركية كما كان مخططا في رد انتقامي على الرسوم الأميركية على البضائع الصينية.

وقال وانغ إن الاتفاق يشمل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الوصول إلى الأسواق وحماية حقوق الشركات الأجنبية في الصين، وهي مسائل تكمن في صميم شكاوى الولايات المتحدة حول سياسات بكين الاقتصادية.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الصين ستنفق 50 مليار دولار لشراء سلع زراعية أميركية، وهو طلب رئيسي من ترامب، لكن المسؤولين الصينيين لم يكشفوا أي أرقام في مؤتمر صحافي في بكين.

وقال وانغ في المؤتمر الصحافي “اتفق البلدان على نص اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري والاقتصادي”.

وتابع “اتفق الطرفان على أنه في الخطوة التالية، سيكملان الإجراءات اللازمة للمراجعة القانونية والترجمة المتكافئة في أقرب وقت ممكن، والتفاوض على الترتيبات المحددة للتوقيع الرسمي للاتفاق”. (أ ف ب)