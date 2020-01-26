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الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

منذ 3 ساعات

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بكين– أعلنت السلطات فى الصين اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس “كورونا” المتفشي فى البلاد، والذى أودى بحياة 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وكانت مدينة شانتو الساحلية قالت إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص الى المدينة ابتداء من يوم غد 27 كانون ثاني للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الذى تفشى فى مدينة ووهان فى نهاية 2019.

وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد. وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان وسط الصين.

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