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الصين تعلن عن إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان

منذ ساعتين

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بكين- أعلنت الصين اليوم الجمعة، إجراء مناورات عسكرية قرب مضيق تايوان، تزامنًا مع زيارة مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان، وهو ما اعتبرته تشجيعًا للقوى الانفصالية” على الجزيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، إن “الصين تعارض بشدة” زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراش إذ أنها “ستشجّع سلوك قوى استقلال تايوان الانفصالية المتغطرس”.
وأشار وانغ إلى ان زيارة كراش “تنتهك بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة، وتضر بالعلاقات الأميركية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان”. وكانت وزارة الخارجية الأميركية افادت أنه تم إيفاد كراش إلى تايبيه لحضور مراسم تأبين الرئيس الأسبق لي تينغ هوي السبت.(بترا)

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