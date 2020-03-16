الصين تعلن عن “تقدم كبير” في تركيب لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء اختباراته السريرية

بكين- أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “COVID-19” يعمل عليه علماء في شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح على أساس تكنولوجيا “mRNA”، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفا أنه “من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط أبريل”.

وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثديات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية.

وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركتا “BioNTech SE” الألمانية و”Fosun Pharmaceutical” الصينية في شنغهاي عن اتفاق على التعاون الاستراتيجي لتركيب لقاح “BNT162” القائم على تكنولوجيا “mRNA” المطور ألمانيا والخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن الشركتين إلى أنهما ستتعاونان لتطوير هذا اللقاح وإجراء اختباراته السريرية داخل الصين وتسويقه لاحقا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل إلى أكثر من 130 دولة، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عاما، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 170383 إصابة، بينها 6526 وفاة و77789 حالة شفاء. -(وكالات)