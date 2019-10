الصين تعلّق بث المباريات الاستعراضية لاندية دوري السلة الاميركي

شنغهاي – قالت القناة الرسمية الصينية الثلاثاء انها ستعلّق على الفور، خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لاندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقررة في الصين هذا الاسبوع، مع تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ.

An NBA statement originally made in English had a different twist when it came out in Chinese. https://t.co/Q6K6OqdrZ0

— CTV Vancouver (@CTVVancouver) October 7, 2019