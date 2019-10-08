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الصين تعلّق بث المباريات الاستعراضية لاندية دوري السلة الاميركي

منذ 4 ساعات

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شنغهاي – قالت القناة الرسمية الصينية الثلاثاء انها ستعلّق على الفور، خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لاندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقررة في الصين هذا الاسبوع، مع تزايد تداعيات تغريدة من المدير العام لفريق هيوستن روكتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ.

وكتبت القناة في حسابها على موقع (تويتر): “نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير، ولتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في “سي سي تي في” أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الاميركي للمحترفين في الصين، وستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الاميركي للمحترفين”.

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