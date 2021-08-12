الصين تغلق ثالث ميناء حاويات بسبب كورونا

بكين- أعلنت السلطات الصينية إغلاق ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.

ووفق منصة البيانات الإلكترونية للميناء، تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء (نينبو-تشوشان)، أمس الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب “تعطل في النظام”.

وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة “وي تشات”، أن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء يانتيان في شنجن في أواخر أيار لمدة شهر تقريباً.

وكان غلق ميناء يانتيان قد عطل حركة الشحن الدولي، وقد يكون الإغلاق المطول في نينبو أكثر ضرراً، لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.

بترا