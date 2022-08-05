الصين تفرض عقوبات على بيلوسي بعد زيارتها لتايوان

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بسبب زيارتها إلى تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن نانسي بيلوسي تجاهلت مخاوف الصين ومعارضتها الحازمة لزيارتها للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وكانت بيلوسي أبرز مسؤول أميركي يزور تايوان منذ 25 عاما.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان “رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”، بحسب رويترز.

وأوضحت أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، ردا على ما وصفته بأفعالها “الخبيثة” و “الاستفزازية”.

ولم تقدم بكين أي تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.