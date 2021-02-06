الصين: تفشي إنفلونزا الطيور إتش 5 إن 8 في مقاطعة شرقي البلاد

بكين- اعلنت الصين عن تفشي أنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 8” في مدينة ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة الصينية اليوم السبت، انه تم اكتشاف انفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور برية في إحدى مناطق المدينة، موضحة ان 17 طائرا بريا نفقوا حتى الآن، حيث يبلغ اجمالي الطيور البرية بالمنطقة 647 طائرا بريا.

وقامت السلطات المحلية بتفعيل استجابة طارئة، وعقمت المنطقة وتم التخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

ويذكر ان “إتش 5 إن 8” هو نوع فرعي من فيروس الأنفلونزا “ايه” المعروف أيضا باسم إنفلونزا الطيور، ولا يحمل سوى مخاطر منخفضة للبشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.- (بترا)