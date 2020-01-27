الصين تمدد عطلة العام الصيني لاحتواء تفشي فيروس كورونا

عمان– أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تمديد عطلة العام الصيني الجديد حتى الثاني من شباط المقبل، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، في بيان، إن هذا الإجراء تم اتخاذه للتقليل على نحو فعّال من التجمعات الكبيرة، ومنع تفشي الوباء ولحماية سلامة الشعب وصحته بشكل أفضل، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

يذكر أن عطلة العام الصيني الجديد بدأت في 24 كانون الثاني الحالي وكان من المقرر أن تنتهي في الثلاثين منه.

بترا