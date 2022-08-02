الصين تهدد “برد حازم” على زيارة بيلوسي… وتتمنى تفهم واشنطن

حلقت طائرات حربية صينية عدة اليوم (الثلاثاء)، قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، حسبما كشف مصدر لـ«رويترز»، في حين هددت وزارة الخارجية الصينية بأنها سترد بحزم إذا زارت مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان التي من المتوقع وصولها إلى البلاد مساء اليوم.

وحذرت الصين مرارا من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وقالت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، إنها لن ترضخ لترهيب «قعقعة السيوف» الصينية بخصوص الزيارة.

وقالت الخارجية الصينية: «موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا… نتمنى أن تتفهم أميركا حساسية الموقف».

الى ذلك، أوضح المصدر لـ«رويترز»، أنه «إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح اليوم ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ أمس».

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية «ضغطت على خط الوسط» صباح اليوم في خطوة غير معتادة، وصفها المصدر بأنها «استفزازية للغاية».

ولفت إلى أن المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية لامست خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح اليوم، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أكدت في بيان اليوم، أنها على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم ردا على «تهديدات العدو».

وذكرت صحيفة لـ«يبرتي تايمز» التايوانية أن من المقرر وصول وفد بيلوسي الساعة 10:20 مساء (14:20 بتوقيت غرينتش) اليوم، من دون ذكر أي مصادر.

وتزور بيلوسي ماليزيا اليوم الثلاثاء ضمن جولة آسيوية بدأت بزيارة سنغافورة أمس. وقال مكتبها إنها ستزور أيضا كوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يتطرق بالذكر إلى زيارة تايوان.-(وكالات)