الصين: توجه بحرق جثث ضحايا كورونا قرب مكان الوفاة

بكين- تعتزم السلطات الصينية حرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد قرب مكان وفاتهم، وحظر التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد: إنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس “كورونا ” بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، وان على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، وحرق الجثث في محارق جثث محددة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس “كورونا الجديد” في الصين إلى 304 وفيات و14411 إصابة.