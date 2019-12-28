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الصين تُحدد سقف رواتب اللاعبين الأجانب بـ 3 ملايين يورو

منذ ساعة واحدة

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بكين – كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن اللوائح الجديدة التي تحدد سقف رواتب اللاعبين الأجانب ليصل إلى 3 ملايين يورو كحد أقصى بعد حساب الضرائب، وهو الإجراء الذي يحظى بدعم أندية البلاد، وفقا لما ذكره موقع (تشاينا) الحكومي.

ويهدف سقف الرواتب الجديد الذي حدده اتحاد الكرة الصيني تجنيب الأندية المحلية من دفع رواتب باهظة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد، تشين شويوان “أنديتنا أهدرت الكثير من المال وكرة القدم الاحترافية لدينا لم تتطور، إذا لم نتخذ إجراءات في الوقت المناسب، أخشى أن تنهار اللعبة”.

كما حدد الاتحاد سقفا للإنفاق الاجمالي لكل فريق في موسم 2020 ، الذي سينطلق على الأرجح في مارس/آذار المقبل، بواقع مليار و100 مليون يوان (157 مليون دولار)، على أن تخصص 60% منها لدفع الرواتب كحد أقصى، وينتظر أن ينخفض هذا الإنفاق في 2021 ليصل إلى 900 مليون يوان (129 مليون دولار) على أن تخصص 55% للرواتب.

ووفقا لمجلة فوربس، فإن هناك اثنان من بين 20 لاعب كرة قدم الأعلى راتبا في العالم يحترفان بالصين، وهما المهاجم الإيطالي جراتسيانو بيلي، الذي يتقاضى 20.7 مليون دولار من شاندونج لونينج، وصانع الألعاب البرازيلي أوسكار، الذي يحصل على 27 مليون دولار في صفوف شنغهاي سيبج.

ورغم اللوائح الجديدة، إلا أن الصحافة المحلية تؤكد أن هذا سيتعلق فقط بالراتب الأساسي وليس المكافآت، وأن العقود السارية حاليا لن تخضع للتعديل طبقا لهذه اللوائح، بل سيتم الإذعان لها في العقود والصفقات الجديدة بدءا من أول يناير/كانون ثان المقبل. (إفي)

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