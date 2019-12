الصين تُحدد سقف رواتب اللاعبين الأجانب بـ 3 ملايين يورو

بكين – كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم عن اللوائح الجديدة التي تحدد سقف رواتب اللاعبين الأجانب ليصل إلى 3 ملايين يورو كحد أقصى بعد حساب الضرائب، وهو الإجراء الذي يحظى بدعم أندية البلاد، وفقا لما ذكره موقع (تشاينا) الحكومي.

ويهدف سقف الرواتب الجديد الذي حدده اتحاد الكرة الصيني تجنيب الأندية المحلية من دفع رواتب باهظة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد، تشين شويوان “أنديتنا أهدرت الكثير من المال وكرة القدم الاحترافية لدينا لم تتطور، إذا لم نتخذ إجراءات في الوقت المناسب، أخشى أن تنهار اللعبة”.

The Chinese Super League has introduced a wage cap – meaning the most a player can be paid is £49k per week!

Current wages are:

Oscar – £400k

Hulk – £320k

Pellè – £290k

Fellaini – £235k

Teixeira – £210k

Carrasco – £180k

Some big departures imminent? 👀 pic.twitter.com/x2cdkS8heJ

— MansionBet (@MansionBet) December 27, 2019