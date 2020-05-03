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الصين: حالتا إصابة بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة
الصين كورونا وبدء عودة الحياة
الصين كورونا وبدء عودة الحياة

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بكين- سجلت الصين حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 82877 شخصا.
وقالت اللجنة الصحية في البلاد اليوم الأحد، في تقريرها اليومي إن 77713 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم السبت.
وحتى يوم أمس تم تسجيل 82877 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4633 شخصا بسبب المرض.-( بترا)

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