الصين : حققنا نجاحا كبيرا في هزيمة فيروس كورونا

بكين – قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ اليوم الجمعة، خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن بلاده حققت “إنجازات استراتيجية كبيرة” في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر نهاية 2019 في ووهان وسط البلاد.

وأضاف “في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد”، مشددا على “المهمة الهائلة” التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال لأعضاء البرلمان “يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر”، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

من جهة اخرى أعلنت السلطات الصينية اليوم عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما تأكدت إصابة أربع حالات خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82971 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وفي سياق متصل أغلقت مدينة جيلين بشمال شرقي الصين جميع صالونات الحلاقة والنوادي الصحية بها في أحدث جهودها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

واتخذت المدينة عدة اجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بما فيها تعليق جميع خدمات الحافلات العامة والحافلات السياحية المستأجرة وتطبيق الإدارة المغلقة على جميع المجتمعات السكنية والقرى في المدينة.(بترا)