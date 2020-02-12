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الصين: شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
تعيرية لإمراة وطفلها يلبسان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا
تعيرية لإمراة وطفلها يلبسان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

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بكين- أعلنت حكومة مدينة هايكو الصينية، اليوم الأربعاء، تعافي أصغر طفلة في مقاطعة هاينان أقصى جنوب شرق البلاد ، تبلغ من العمر ثلاثة أشهر من فيروس كورونا الجديد وتستعد للخروج من المستشفى.
وأصبحت الطفلة الرضيعة أصغر من أكد التشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد.
يذكر أن الطفلة ولدت في بلدة هانتشوان، واستقرت مع أبويها في منطقة شياوجان التابعة لمقاطعة هوبي، وهي مركز انتشار المرض. -(بترا)

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