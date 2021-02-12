الصين: علماء يطورون جهازا يحول حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية

بكين -ابتكر علماء من الصين والولايات المتحدة جهازاً صغيراً يحول حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية، ويمكن أن يكون على شكل خاتم أو سوار يلامس جلد الإنسان.

وحسب مجلة التقدم العلمي فأن قوة الجهاز تكفي لتشغيل ساعة إلكترونية، أو جهاز مراقبة اللياقة البدنية، والجهاز الجديد مرن ويمكنه إصلاح أي تلف فيه ذاتيا، ولا يحتاج إلى شحن من الشبكة الكهربائية ويستخدم حرارة جسم الإنسان بمثابة بطارية بيولوجية.

ويقول شياو جيانغ بينغ، رئيس فريق البحث، “نحتاج إلى شحن البطارية بين فترة وأخرى وفي النهاية نستبدلها بأخرى جديدة، أما المولد الكهربائي الحراري الذي ابتكرناه فيمكن حمله دائما، ونريد في المستقبل جعله قادرا على تشغيل الأجهزة الإلكترونية .

ويمكن للجهاز الجديد توليد فولت واحد من الطاقة لكل سنتمتر مربع من مساحة الجلد، ووفقا لحسابات الباحثين، يمكن أن يولد جهاز على شكل سوار، في يد شخص يجري حوالي 5 فولت طاقة كهربائية. المادة الأساسية في بنية الجهاز هي مادة “بوليمين” المرنة، مثبتة فيها شرائح كهروحرارية رقيقة متصلة فيما بينها بواسطة أسلاك معدنية سائلة وعند إضافة وحدات مولدة، إلى الجهاز، تزداد إنتاجيته.