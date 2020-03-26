الصين: لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

بكين- أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني، لم يسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة في بيان، إنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وأن جميعها لمسافرين قادمين من الخارج.

كما سجلت 67 حالة جديدة حتى نهاية أمس الأربعاء، صعودا من 47 حالة في اليوم السابق ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 81285 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا إجمالي 3287 حالة وفاة بنهاية أمس الأربعاء، بزيادة ست حالات عن اليوم السابق.

وتعد تلك المرة السابعة التي تعلن فيها الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية، حيث ظلت 6 أيام بدون تسجيل أي إصابة، تخللها فقط يوم واحد “الثلاثاء 24 /آذار”، حيث أعلنت فيه تسجيل 4 حالات محلية.-(بترا)