أخبار دولية

الصين: لا مصلحة لنا في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 3 ساعات
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ

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بكين – قالت الصين يوم الخميس إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن بكين ”على استعداد لبذل كل ما في وسعها“ لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها.

ترامب: الصين تريد هزيمتي في انتخابات الرئاسة

وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء ”الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق“. وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى. رويترز

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