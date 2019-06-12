الصين.. مصرع وفقدان 63 شخصا جراء الأمطار الغزيرة

بكين- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 49 شخصاً، وفقدان 14 آخرين، جراء هطول أمطار غزيرة جنوب البلاد أوائل شهر حزيران الجاري.

وبثت شبكة التلفزة المحلية بياناً صادراً عن “لجنة التقليل من آثار الكوارث” أشار إلى أن أكثر من 7 آلاف منزل قد انهارت، فيما تم إجلاء نحو 300 ألف شخص من منازلهم، وقدرت الخسائر الاقتصادية “المباشرة ” بـ 4ر1 مليار دولار.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن الأمطار أثرت على 5ر4 مليون شخص في 8 مقاطعات صينية.- (بترا)