الصين: معاقبة 152 ألف مسؤول لانتهاك قواعد التقشف

بكين- أعلنت هيئة مكافحة الفساد في الصين اليوم الأحد، أنه تمت معاقبة أكثر من 152 ألف مسؤول صيني خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي لانتهاكهم قواعد التقشف.

ونقلت وسائل اعلام رسمية عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، أن المسؤولين متورطون في أكثر من 105 آلاف قضية.

ومن بين المسؤولين المعاقبين، 530 مسؤولا على مستوى الولاية أو ما يعادلها، و8416 مسؤولا على مستوى المحافظة أو ما يعادلها.

وحققت السلطات في أكثر من 42 ألف قضية متعلقة بسلوكيات المتعة والإسراف، مثل منح أو قبول الهدايا وسوء استخدام الأموال العامة للمآدب ومنح بدلات أو مكافآت غير مصرح بها، حيث تمت معاقبة نحو59 ألف مسؤول.

كما تمت معاقبة مسؤولين في أكثر من 62 ألف قضية بسبب ممارسات بيروقراطية أو رسميات من أجل الشكليات.

يذكر ان الحزب الشيوعي الصيني اصدر قاعدة النقاط الثماني لتحسين سلوك الحزب والحكومة في أواخر عام 2012 لمكافحة ممارسات العمل غير المرغوب فيها.