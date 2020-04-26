الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت لجنة الصحة الصينية اليوم الأحد، تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 12 حالة يوم السبت دون تسجيل وفيات.

وأشارت اللجنة في تقريرها اليومي، إلى أن 6 من بين الحالات الجديدة منقولة محليا، فيما 5 حالات واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة عن 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن اليوم السابق اذ بلغت 29 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 82827 حالة في البر الرئيسي الصيني، بينما توفي 4632 شخصا بسبب المرض.

وخرج 77394 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم أمس السبت.-(بترا)