الصين: 130 إصابة جديدة بكورونا

بكين- سجلت الصين اليوم السبت،130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بينها 15 اصابة وافدة، حسبما افادت اللجنة الصحية الوطنية.

واوضحت اللجنة في تقريرها اليومي ان إجمالي اصابات كورونا بلغ 4489 حالة وافدة ، و88118 اصابة محلية حتى يوم الجمعة.

وقالت اللجنة ان 82370 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 4635 مريضا بسبب المرض. من جهة اخرى ، طالبت السلطات المحلية من سكان شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي بشمالي الصين، البقاء في منازلهم حتى 19 كانون ثاني لمنع انتشار كوفيدـ19، وفقًا لمكتب مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المدينة.

كما أوقفت عدة مناطق في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، الفصول الدراسية الفعلية في رياض الأطفال، ومؤسسات التدريب بعد المدرسة، ومراكز أنشطة الشباب بسبب تفشي كورونا.-(بترا)