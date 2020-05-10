الصين: 14 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901. وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن هناك 12 حالة مصابة محليا، مع تسجيل 11 منها في مقاطعة جيلين والحالة الأخرى في مقاطعة هوبي.

وتم تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البلاد في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وواصلت الصين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 4633 وفاة.-(بترا)