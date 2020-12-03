الصين: 16 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لوافدين من خارج البلاد.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إنها سجلت أيضا ست حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86567 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.-(بترا)