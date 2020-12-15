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الصين: 17 إصابةً جديدة بكورونا

منذ 36 دقيقة
أحد العلماء المشاركين في تطوير واختبار لقاح فيروس كورنا المستجد يعرض نموذجا بلاستيكيا للفيروس في "سينوفاك بايوتك" أحد المختبرات الصينية الأربعة المجازة إجراء التجارب السريرية- ا ف ب
أحد العلماء المشاركين في تطوير واختبار لقاح فيروس كورنا المستجد يعرض نموذجا بلاستيكيا للفيروس في "سينوفاك بايوتك" أحد المختبرات الصينية الأربعة المجازة إجراء التجارب السريرية- ا ف ب

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بكين – أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ 24 الماضية.
وقالت اللجنة الصحية الوطنية، إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توجد ثلاث حالات محلية بينها حالتان في مقاطعة هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.
وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى ثماني.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 86758، فيما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634. -(بترا)

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