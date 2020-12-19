الصين: 17 إصابة جديدة بكورونا

بكين- اعلنت الصين اليوم السبت عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، في البر الرئيسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 3 حالات منها محلية العدوى و14 حالة وافدة.

وقالت اللجنة الصحية في بيان اليوم، إن إجمالي الاصابات بالفيروس التاجي في البر الرئيسي الصيني بلغ 4093 حالة وافدة، غادرت3829 حالة منها المستشفيات بعد التعافي، ولا يزال 264 شخصا يتلقون العلاجات الطبية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86806 حالات حتى يوم الجمعة، بما في ذلك 307 مرضى لا يزالون قيد العلاج.

وقال التقرير إن إجمالي 81865 مريضا غادروا المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4634 شخصا.-(بترا)