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الصين: 21 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
الصين كورونا وبدء عودة الحياة

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بكين- سجلت الصين،21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 منها وافدة من خارج البلاد، وفقا لبيان اللجنة الصحية الوطنية في بيان اليوم الخميس.
وقالت اللجنة ان عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، انخفض إلى 5 حالات عن اليوم السابق الذي سجل 6 حالات.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد- 19 المؤكدة في البر الرئيسي 86490حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.-(بترا)

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