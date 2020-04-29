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الصين: 22 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
الصين كورونا وبدء عودة الحياة
الصين كورونا وبدء عودة الحياة

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بكين- أعلنت الصين تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، منها 21 حالة لوافدين من الخارج، مقارنة مع تسجيلها ست اصابات في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة العامة في بيان اليوم الاربعاء، ان عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض تراجع إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها بيوم.
واضافت اللجنة ان إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 82858 حتى امس الثلاثاء، من بينها 647 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و77578 مريضا غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
وأشارت إلى انه حتى نهاية الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 1037 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و429 حالة في مقاطعة تايوان بما فيها 6 حالات وفاة.-(بترا)

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