الصين: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- قالت الصين اليوم الأحد أنه تم تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحداها محلية العدوى .

وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي انه حتى نهاية يوم السبت، سجل البر الرئيسي الصيني إجمالي 4115 حالة وافدة، غادرت من بينها 3848 حالة المستشفيات بعد التعافي، ولا يزال 267 شخصا يتلقون العلاجات الطبية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86829 حالة حتى يوم السبت، بما في ذلك 309 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج.

وقال التقرير إن إجمالي 81886 مريضا غادروا المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4634 شخصا.-(بترا)