الصين: 23 اصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم الاثنين عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 21 حالة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، انه تم تسجيل حالتين محليتي العدوى في مقاطعتي لياونينغ وهيلونغجيانغ على التوالي.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكورونا، قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي.

ولم تسجل حالات وفاة ذات صلة بالمرض يوم أمس الأحد.- (بترا)