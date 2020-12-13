الصين: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- سجلت الصين 24 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها خمس حالات محلية العدوى و19 وافدة.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليوم الاحد، إن إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في البر الرئيسي الصيني بلغ 86725 حالة حتى يوم السبت، منها 4021 حالة وافدة، اضافة الى 306 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج.

وقال التقرير إن 81785 مريضاً غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4634 شخصاً.-(بترا)