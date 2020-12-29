الصين: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12 منها وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إن حالات العدوى المحلية وعددها 15 حالة من العاصمة بكين ومقاطعة لياونينغبشمال شرق البلاد.

وذكرت أنها رصدت ثماني إصابات خالية من الأعراض، هبوطا من 20 إصابة مماثلة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 87003، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.-(بترا)