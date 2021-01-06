الصين: 32 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم الأربعاء، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 23 حالة محلية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية، في تقريرها اليومي، ان الحالات المحلية توزعت على 20 حالة بمقاطعة خبي المجاورة للعاصمة بكين، وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعتي لياونينغ وهيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين بالفيروس في الصين إلى 87215 حالة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82138 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 64 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 360 حالة منها 246 وافدة من الخارج.- (بترا)