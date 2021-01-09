الصين: 33 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 33 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منها 17 حالة محلية العدوى و16 وافدة من خارج من الخارج.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية، في بيانها اليومي، أنه من بين الحالات المحلية الجديدة تم تسجيل 14 حالة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وثلاث حالات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 87364 حالة حتى مساء امس الجمعة، بما في ذلك 535 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم 16 مريضا في وضع صحي خطير.

وفِي ذات السياق، قالت اللجنة الصحية المحلية في مقاطعة قواندونغ، إن 1,21 مليون شخص صُنّفوا كمجموعات محددة معرضة لخطر كبير للإصابة بالعدوى بكورونا قد تم تطعيمهم حتى يوم الخميس الماضي .- (بترا)