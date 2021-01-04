الصين: 33 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، منها 20 لوافدين من الخارج.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، إنها سجلت أيضا 40 إصابة خالية من الأعراض، ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.- (بترا)