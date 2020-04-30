الصين: 4 إصابات بفيروس كورونا

بكين- أعلنت اللجنة الصحية الصينية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي اليوم الخميس، إن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج، لافتة إلى أنه تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا عن 26 في اليوم السابق.

وغادر 32 مريضا مصابا بمرض فيروس كورونا المستشفيات يوم أمس في البر الرئيسي الصيني، موضحة أن 77610 مرضى غادروا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس لغاية الان.

من جهة أخرى كشفت دراسة صينية أن برامج تتبع جهات الاتصال المرتبطة بفيروس كورونا، تقلل من الوقت المستغرق لعزل الأشخاص المصابين بكوفيد 19 بنحو يومين، ما يجعلها مفتاحًا للتحكم في انتشار الفيروس، حيث انخفض من متوسط 4,6 أيام إلى 2,7..

بترا