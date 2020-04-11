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الصين: 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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بكين- أعلنت لجنة الصحة الصينية اليوم السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الصيني المركزي، ” تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ومن الإصابات المسجلة هناك 42 إصابة من الخارج”. وبلغ عدد حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3339 حالة.
وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز 100 ألف في معركة البشرية مع الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و600 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 370 ألف حالة.-(بترا)

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