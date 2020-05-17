الصين: 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا

بكين- سجلت الصين 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، حسب ما أعلنته اللجنة الصحية الوطنية.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد، إن حالتين كانتا لشخصين قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل 3 حالات في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد.

واضافت إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 عن 13 في اليوم الذي سبقه، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البر الرئيسي 82947 ووصل عدد الوفيات إلى 4634.

من جهة اخرى أكد كبير المستشارين الطبيين للحكومة الصينية الدكتور تشونغ نانشان في مقابلة صحفية أن “غالبية الصينيين في الوقت الراهن مازالوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب نقص المناعة، ونحن نواجه تحديا كبيرا”.-(بترا)