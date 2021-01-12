الصين: 55 إصابة جديدة بكورونا

بكين- أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 42 منها محلية و13 لقادمين من خارج البلاد.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية، انه تم تسجيل 81 إصابة بالفيروس دون أعراض، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس. وبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87591 حالة ، و4634 وفاة.

يذكر ان مقاطعة خبي شمال الصين، اكملت برنامجها للاختبارات الجماعية لأكبر عدد من السكان، في محاولة لاحتواء أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في البلاد منذ شهور، وفقًا لما ذكره نائب رئيس بلدية المقاطعة شو جيان بي.

وأشارت اللجنة الى انه تم فحص نحو17 مليون شخص، أكثر من 10.2 مليون منهم في مركز المقاطعة شيجياتشوانج، و6.7 مليون في مدينة شينجتاى.

وبدأت الاختبارات الجماعية يوم الأربعاء الماضي حيث أبلغت المدينتان عن أكبر انتشار محلي في البر الرئيسي للصين منذ شهور.-(بترا)