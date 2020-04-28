الصين: 6 إصابات بكورونا وفرض قبعات التباعد الاجتماعي على الطلبة

بكين- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 3 من الوافدين،في حين لم تسجل أي وفيات.

ومع بدء عودة الحياة الطبيعية مجددا الى الصين، وافتتاح المدارس أمام الطلاب في عدد من المراحل فقط، لجأت السلطات الى إجبار الطلبة العائدين من الحجر الصحي على ارتداء قبعات واقية للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

فبعد رحلة امتدت لشهور مع فيروس كورونا المستجد، وفي محاولة للمحافظة على نجاح مشوارها في التصدي للفيروس القاتل، ابتكرت الصين “قبعات إبعاد اجتماعي” مصممة خصيصًا للحفاظ على سلامة الطلبة، مصنوعة من الورق المقوى، اذ تبلغ طول أغطية الرأس مترا واحدا، ويجب على التلاميذ العائدين من الحجر الصحي بعد أشهر، ارتدائها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجبر كل طفل على ارتداء قناع للعمليات الجراحية و قبعة إبعاد اجتماعي.-(بترا)