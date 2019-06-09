العرب والعالمدولي

الصين: 6 قتلى بعواصف وفيضانات

منذ ساعة واحدة

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بكين- لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد آخر جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق شرقي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية . وقالت الوكالة اليوم الأحد، إنه جرى إجلاء 88 ألف شخص من مقاطعة “جيانغشي” بعد عواصف قوية وتساقط للبرد وفيضانات اجتاحت المنطقة منذ أسبوع.
وذكرت الوكالة أن أكثر من 100 منزل تحطم جراء عوامل الطقس السيئة.
من جهتها وزعت السلطات مساعدات إنسانية على المتضررين، حيث أمنت لهم أغطية وحصائر وغيرها من مواد الإغاثة.
وصرح مسؤولون في إدارة الكوارث للوكالة أن الأمطار التي بدأت الأسبوع الماضي تسببت بفيضانات في أربع مدن من بينها ناننينغ وجويلين.
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في المنطقة حتى الأربعاء المقبل.-(بترا)

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